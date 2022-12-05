Появилось видео атаки дронов на российский аэродром в Саратовской области 1 5.12.2022, 11:03

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Успешный удар по российским бомбардировщикам.

Появилось видео атаки дронов на российский аэродром в Саратовской области.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолета Ту-95. Также ранены двое оккупантов.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о взрывах на российском аэродроме под Рязанью.

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