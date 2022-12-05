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«Работает ГУР»: у российских пропагандистов случилась паника из-за взрывов на аэродромах

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  • 5.12.2022, 11:31
  • 28,886
«Работает ГУР»: у российских пропагандистов случилась паника из-за взрывов на аэродромах

Стратегические ядерные силы России можно «долбануть» копеечными беспилотниками.

Сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета.

У российских пропагандистов началась паника из-за успешной работы украинских военных.

«Они хохочут. Реально, представляете себе уровень децибелл хохота в штабах США?

Стратегические ядерные силы России можно долбануть копеечными беспилотниками.

Стратегические ядерные силы России никак не прикрыты.

Стратегические ядерные силы России беспомощны», — пишет российский военкор Дмитрий Конаныхин.

«Перейдена «коричневая линия», на территории РФ ГУР работает совершенно спокойно», — пишет еще один российский пропагандист.

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