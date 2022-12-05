«Работает ГУР»: у российских пропагандистов случилась паника из-за взрывов на аэродромах

«Работает ГУР»: у российских пропагандистов случилась паника из-за взрывов на аэродромах16
- 5.12.2022, 11:31
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Стратегические ядерные силы России можно «долбануть» копеечными беспилотниками.
Сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета.
У российских пропагандистов началась паника из-за успешной работы украинских военных.
«Они хохочут. Реально, представляете себе уровень децибелл хохота в штабах США?
Стратегические ядерные силы России можно долбануть копеечными беспилотниками.
Стратегические ядерные силы России никак не прикрыты.
Стратегические ядерные силы России беспомощны», — пишет российский военкор Дмитрий Конаныхин.
«Перейдена «коричневая линия», на территории РФ ГУР работает совершенно спокойно», — пишет еще один российский пропагандист.