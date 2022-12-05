ВСУ уничтожили несколько схронов с российскими боеприпасами с помощью дрона 1 5.12.2022, 12:51

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Оккупанты остались без артиллерийских снарядов.

Украинские защитники уничтожили вражеский боекомплект на позициях оккупантов. Российские военные как раз приготовили снаряды для обстрела.

Видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

На кадрах видно, что оккупанты выложили боеприпасы для артиллерии недалеко от своих позиций. ВСУ с помощью дрона их заметили.

Через некоторое время украинские бойцы взорвали вражеские склады с помощью беспилотника. Оккупанты остались без артиллерийских снарядов.