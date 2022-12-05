закрыть
5 декабря 2022, понедельник, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили несколько схронов с российскими боеприпасами с помощью дрона

1
  • 5.12.2022, 12:51
  • 2,464
ВСУ уничтожили несколько схронов с российскими боеприпасами с помощью дрона

Оккупанты остались без артиллерийских снарядов.

Украинские защитники уничтожили вражеский боекомплект на позициях оккупантов. Российские военные как раз приготовили снаряды для обстрела.

Видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

На кадрах видно, что оккупанты выложили боеприпасы для артиллерии недалеко от своих позиций. ВСУ с помощью дрона их заметили.

Через некоторое время украинские бойцы взорвали вражеские склады с помощью беспилотника. Оккупанты остались без артиллерийских снарядов.

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников