Появилось видео взрыва на российском аэродроме под Рязанью

Появилось видео взрыва на российском аэродроме под Рязанью2
- 5.12.2022, 13:12
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В результате был поврежден самолет оккупантов.
Опубликовано видео взрыва бензовоза на российском аэродроме под Рязанью. Видео появилось в одном из местных пабликов.
Сегодня утром на аэродроме якобы загорелся бензовоз. Сообщалось, что три человека погибли, шесть пострадали.
Также в результате взрыва получил повреждения самолет.
Сайт Charter97.org писал, что сегодня беспилотники атаковали российский аэродром в Саратовской области.