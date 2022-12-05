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Появилось видео взрыва на российском аэродроме под Рязанью

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  • 5.12.2022, 13:12
  • 3,352
Появилось видео взрыва на российском аэродроме под Рязанью
иллюстрационное фото

В результате был поврежден самолет оккупантов.

Опубликовано видео взрыва бензовоза на российском аэродроме под Рязанью. Видео появилось в одном из местных пабликов.

Сегодня утром на аэродроме якобы загорелся бензовоз. Сообщалось, что три человека погибли, шесть пострадали.

Также в результате взрыва получил повреждения самолет.

Сайт Charter97.org писал, что сегодня беспилотники атаковали российский аэродром в Саратовской области.

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