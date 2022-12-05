Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины 2 5.12.2022, 16:38

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Фото:Александр Старух / Запорожская ОГА (ОВА)

В нескольких областях слышны звуки взрывов.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

НВ публикует последствия российского ракетного удара 5 декабря.

16:20 Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевской области.

16:11 Ким сообщил о второй волне ракетных пусков.

16:06 Одесса без воды: в городе обесточены все насосные станции и резервные линии.

Водоснабжение отсутствует везде в городе, сообщает Инфоксводоканал.

16:02 Сообщается о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.

15:54 Без света Сумская область (аварийное отключение) и часть Кривого Рога.

«Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Держим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15.30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала», — сообщил Александр Вилкул, городской голова Кривого Рога.

Также сообщается, что в Сумской области применили экстренные отключения света, чтобы предотвратить нарушения в работе энергосистемы Украины, сообщили в облэнерго.

15:50 Двое погибших в Запорожской области.

Два человека погибли, еще двое ранены в селе Новософиевка Запорожской области после удара РФ по частному сектору, сообщил замглавы ОП Украины Кирилл Тимошенко.

15:48 В Одессе, Житомире, Киевскойобласти новые перебои со светом.

15:46 В Виннице слышны взрывы.

15:44 В Киевской области глава ОВА подтвердил работу ПВО.

«Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность — движение ракет в сторону области», — призвал Алексей Кулеба, глава Киевской ОВ, подтвердив, что в области работает ПВО.

15:42 «Уже не тренировки»: Может быть несколько волн ракетных атак РФ.

В понедельник, 5 декабря страна-агрессор Россия уже запустила ракеты по Украине, но может быть несколько волн атак, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

14:39 Первые данные о «прилете» в Запорожской области: разрушены частные дома, пострадали люди.

О последствиях удара по селу Новософиевка Запорожской области сообщил Кирилл Тимошенко, замглавы ОП.

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