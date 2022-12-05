Ракетный удар по Украине: одна из ракет упала на территории Молдовы 5.12.2022, 17:02

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Фото: МВД Молдовы

Место падения изолировано патрулями полиции и пограничной службы страны.

Возле города Бричень в Молдове упала ракета. Ее нашла пограничная полиция, которая усилила патрулирование на фоне российской ракетной атаки против Украины.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, ракету нашли в фруктовом саду.

«Район, где была обнаружена ракета, изолирован патрулями полиции и пограничной службы», - говорится в сообщении.

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