Хорватия в серии пенальти победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2022 5.12.2022, 20:47

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Доминик Ливакович

Голкипер хорватов Ливакович отбил три удара.

Сборная Хорватии вышла в 1/4 финала чемпионата мир, победив в матче 1/8 финала команду Японии в серии пенальти.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет в матче открыл нападающий японцев Дайдзэн Маэда.

Во второй половине встречи с передачи защитника Деяна Ловрена за хорватов забил полузащитник Иван Перишич.

Перишич забил 6-й гол в карьере на ЧМ и сравнялся со знаменитым нападающим Давором Шукером в списке лучших бомбардиров в истории Хорватии на ЧМ. В активе Перишича также стало 10 голов за сборную в финальных стадиях главных футбольных турниров (чемпионат мира и чемпионат Европы). По этому показателю он обошел все того же Шукера (9).

Дополнительное время матча Японии и Хорватии также не определило победителя. Все решалось в серии пенальти.

Хорватия сыграет в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.

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