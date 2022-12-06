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Украинский беспилотник атаковал российский аэродром в Курске

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  • 6.12.2022, 8:03
  • 14,784
Украинский беспилотник атаковал российский аэродром в Курске

Масштабный пожар видят из разных частей города.

Уже второй день российские аэродромы атакуют украинские беспилотники. Сегодня дрон атаковал авиабазу в Курске.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют. Отметим, что пожар на авиабазе довольно масштабный. Его видели жители различных частей города.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаках дронов на аэродромы в Энгельсе и Рязани. В сумме были повреждены три самолета. Украина не признает атаки своих беспилотников на российские авиабазы.

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