Украинский беспилотник атаковал российский аэродром в Курске

Украинский беспилотник атаковал российский аэродром в Курске15
- 6.12.2022, 8:03
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Масштабный пожар видят из разных частей города.
Уже второй день российские аэродромы атакуют украинские беспилотники. Сегодня дрон атаковал авиабазу в Курске.
Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют. Отметим, что пожар на авиабазе довольно масштабный. Его видели жители различных частей города.
Ранее сайт Charter97.org писал об атаках дронов на аэродромы в Энгельсе и Рязани. В сумме были повреждены три самолета. Украина не признает атаки своих беспилотников на российские авиабазы.