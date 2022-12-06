ВСУ уничтожили два пункта управления оккупантов
- 6.12.2022, 8:32
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Также поражен «важный объект».
За прошедшие сутки украинские воины удачно отработали по скоплениях личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Уничтожен важный объект врага.
Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Кроме того, метко сработали артиллеристы и воины ракетных войск. В Генштабе загадочно сообщили об уничтожении «важного объекта».
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника», - говорится в сводке.