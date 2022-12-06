ВСУ уничтожили два пункта управления оккупантов 6.12.2022, 8:32

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Также поражен «важный объект».

За прошедшие сутки украинские воины удачно отработали по скоплениях личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Уничтожен важный объект врага.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, метко сработали артиллеристы и воины ракетных войск. В Генштабе загадочно сообщили об уничтожении «важного объекта».

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника», - говорится в сводке.

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