Российские оккупанты «зачистили» населенный пункт на полигоне в Беларуси 8 6.12.2022, 10:05

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Войска страны-агрессора продолжают учения.

Российские военнослужащие отработали на полигоне в Беларуси «зачистку» населенного пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигоне в Республике Беларусь военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск, на занятиях по тактической подготовке отработали «зачистку» населенного пункта», — говорится в сообщении.

В подтверждение опубликовано видео, на котором люди в военной форме штурмуют импровизированный населенный пункт,.

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