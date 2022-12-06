Зеленский приехал на Донбасс и поздравил бойцов ВСУ с профессиональным праздником
- 6.12.2022, 13:41
Президент Украины появился в 50 километрах от линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление напротив стелы в Славянске. Этот город находится в 50 километрах от линии фронта.
Президент Украины в День ВСУ приехал на Донбасс и записал видеопоздравление.
«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. На Донбассе зона боевых действий стала больше, а борьба — тяжелее», — сказал украинский президент.
Зеленский сказал, что есть то, что остается неизменным — это отвага ВСУ.
Украинский президент заявил, «кто-то назвал себя второй армией мира, но все видят у кого первое место».