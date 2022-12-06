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Зеленский приехал на Донбасс и поздравил бойцов ВСУ с профессиональным праздником

  • 6.12.2022, 13:41
Зеленский приехал на Донбасс и поздравил бойцов ВСУ с профессиональным праздником
Владимир Зеленский

Президент Украины появился в 50 километрах от линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление напротив стелы в Славянске. Этот город находится в 50 километрах от линии фронта.

Президент Украины в День ВСУ приехал на Донбасс и записал видеопоздравление.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. На Донбассе зона боевых действий стала больше, а борьба — тяжелее», — сказал украинский президент.

Зеленский сказал, что есть то, что остается неизменным — это отвага ВСУ.

Украинский президент заявил, «кто-то назвал себя второй армией мира, но все видят у кого первое место».

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