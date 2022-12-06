Больше миллиона человек уехали из России после начала войны 4 6.12.2022, 21:01

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Бегущие от войны и призыва в армию россияне наводнили постсоветские страны.

Война с Украиной и массовая мобилизация разбудили волну эмиграции из России в масштабах, не виданных с развала СССР.

Около 1,1 миллиона человек могли покинуть страну за первые девять месяцев 2022 года. Такую оценку в обзоре по российской экономике дает Центр макроэкономического анализа Альфа-банка, передает The Moscow Times.

Согласно Росстату, только в третьем квартале число выездов граждан за рубеж увеличилось на 1,2 миллиона, до 9,7 миллиона. При этом Казахстан и Грузия двумя основными направлениями увеличения числа выездов: количество поездок в эти страны выросло на 1 миллион и 400 тысяч соответственно.

С учетом первой волны эмиграции в феврале и марте российская экономика могла лишиться до всей 1,5% рабочей силы, оценивает Альфа-банк. Ее численность, согласно данным Минэкономразвития, колеблется около 75 миллионов человек.

Экономисты Bloomberg Eсonomics оценивают потери еще выше - до 2% рабочей силы, или 1,5 миллиона человек может потерять Россия к концу года в результате эмиграции и мобилизации, которая затронула 300 тысяч граждан. Это снижает потенциальные темпы роста экономики до ничтожных 0,5% в год, что вдвое ниже и без того низкого довоенного уровня (1%), предупреждает BE.

Бегущие от войны и призыва в армию россияне наводнили постсоветские страны. По данным Headhunter, число объявлений о поиске работы, размещенных гражданами РФ, в Казахстане взлетело на 81%, в Грузии и Узбекистане - на 59%, в Кыргызстане - на 55%, в Армении - на 44%.

Это сулит экономике дефицит кадров, который в промышленности уже достиг рекордных значений за всю историю доступной статистики (с 1993 года), показал опрос Института Гайдара: каждое третье предприятие жалуется на нехватку рабочих рук, а каждое второе констатирует невозможности увеличить выпуск, даже несли найдется спрос.

Ситуацию усугубляет демография. В возрастной группе от 20 до 24 лет в России сейчас всего 7 миллионов человек против 12 миллионов 10 лет назад, указывает Наталья Данина, глава аналитического департамента Headhunter.

«Это ужасающие цифры, - сетует она. - Вдобавок у многих могут быть проблемы со здоровьем из-за стресса. (В стране) просто физически не хватает людей» (цитаты по Bloomberg).

Уезжая за границу, люди вывозят с собой деньги. Не менее 36 млрд долларов покинули Россию за январь-сентябрь: в результате объем средств физлиц на счетах в иностранных банках достиг 66 млрд долларов и впервые превысил сумму, которая хранится на валютных счетах в РФ (63 млрд).

«Миграционный отток сопровождается оттоком частного капитала. Дополнительный момент заключается в том, что миграционный отток, судя по всему, отражает отток среднего класса», - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

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