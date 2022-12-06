Гендиректор «Дождя» попросила вернуться на телеканал уволенного Коростелева 14 6.12.2022, 21:09

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Наталья Синдеева

Наталья Синдеева назвала увольнение журналиста «ошибкой».

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева записала видеообращение после того как в Латвии у телеканала забрали лицензию. Она попросила вернуться на телеканал уволенного Алексея Коростелева, Владимира Роменского и Маргариту Лютову.

«Мы за ошибку уволили Алексея. И это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Надо было отстранить его от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Алексей, извини!» И прошу прощения у наших телезрителей, которые понимают, что мы неправильно поступили. Да. Многие меня не поймут, скажут, ну как же так? Речь идет о судьбе всего телеканала. Ведь украинцы нам не простят. А как этому телеканалу жить? Когда мы совершили подлость в отношении человека, который с нами», – со слезами на глазах сказала Наталья Синдеева.

Наталья Синдеева в конце записи обратилась к Алексею Коростелеву, Владимиру Роменскому, Маргарите Лютовой и попросила их вернуться обратно. Она повторила, что эти увольнения – ошибка.

Алексея Коростелева уволили после того, как он в прямом эфире сказал, что телеканал «смог помочь» российским военным, когда предлагал зрителям сообщать «Дождю» о нарушениях при мобилизации в России.

Маргарита Лютова и Владимир Роменский уволились в знак несогласия с увольнением Коростелева.

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