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ЧМ-2022: Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч со Швейцарией

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  • 6.12.2022, 22:01
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ЧМ-2022: Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч со Швейцарией
Криштиану Роналду

Это случилось впервые на турнире.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался в запасе команды на матч со швейцарцами в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Фернанду Сантуш впервые не включил форварда в стартовый состав на мундиале-2022. Капитанскую повязку будет носить Пепе.

Матч начаося в 22.00 по Минску.

Португалия: Диогу Кошта — Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру — Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Отавио — Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Жуан Фелиш.

Швейцария: Зоммер — Эдмилсон Фернандес, Аканжи, Шер, Рикардо Родригес — Фройлер, Джака — Шакири, Соу, Варгас — Эмболо.

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