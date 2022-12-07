Над истерикой Симоньян cмеются даже адепты российской пропаганды

Над истерикой Симоньян cмеются даже адепты российской пропаганды5
- 7.12.2022, 10:02
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Опять «красные линии» и «центры принятия решений»?
Главная пропагандистка РФ, главред Russia Today Маргарита Симоньян нарвалась на волну критики за свой пост с угрозами Западу.
Нашумевший пост она опубликовала в Telegram вечером 6 декабря, передает dialog.ua.
Симоньян попыталась грозно прокомментировать новость о том, что РФ созывает на 9 декабря Совбез ООН по поводу поставок Западом оружия Украине.
«Если я что-то понимаю в жизни, это первое китайское предупреждение. Дойдет и до последнего», - написала кремлевская пропагандистка.
Российские «патриоты» не стали церемониться. Пропагандистке быстро напомнили, что последние 10 месяцев путинский режим с завидной регулярностью шлет угрозы Украине и Западу в целом, однако так их и не реализовывает.
«Думал, новость 2021 года. Оказывается, Декабрь 2022.
Опять «красные линии» и «центры принятия решений»? Ну смешно уже такое читать.
Озабоченность триста тридцать третья.
А всем еще не ясно, что весь мир клал с прибором на призывы России?
Всем пофиг!
Весь мир уже угорает с этих предупреждений.
Первое? Сто первое! Терпилы!
Нет никакого предупреждения и не будет. Мы примем все условия. Это очевидно, как день…. Даже с дивана все это видно», - пишут возмущенные поклонники Путина.