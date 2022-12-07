Тыл остался без прикрытия: новые нюансы атаки на аэродром в Курске 1 7.12.2022, 12:28

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Авиабаза была одной из самых защищенных в РФ.

Во вторник, 6 декабря, беспилотник атаковал авиабазу российских оккупантов в Курске. РФ не смогла отразить атаку на этот объект, поскольку необходимые для этого средства ПВО были переброшены на фронт в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист, главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. Он также опубликовал скриншот сообщения в одном из российских каналов, где рассказывается о том, как защищен аэродром в Курске.

Там было сказано, что эта авиабаза – одна из наиболее подготовленных, ее защищает «мощное ПВО и даже забор». Аэродром был атакован в темное время суток, когда БПЛА можно было заметить только при помощи технологических средств, которых, по словам Бутусова, в Курске уже нет.

«И даже забор. Удар по аэродрому в Курске российская ПВО отразить не смогла. Это означает, что на самом деле средства ПВО российское командование было вынуждено перебросить на фронт, оставив тыл без прикрытия. Причина – высокие потери российских зенитных ракетных систем в результате ударов украинского высокоточного оружия», – отметил журналист.

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