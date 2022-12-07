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Немецкий слесарь Эрик пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить своих родственников в Херсоне

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  • 7.12.2022, 12:35
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Немецкий слесарь Эрик пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить своих родственников в Херсоне

Момент встречи попал на видео.

Слесарь Эрик из немецкого города Куксхафен пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить Херсон, в котором живут его бабушка, дедушка и тетя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись встречи Эрика с родственниками в освобожденном городе опубликована в соцсетях.

«Эрик – слесарь из немецкого города Куксхафен. Он поехал на войну в Украину, чтобы освободить в Херсоне своих дедушку, бабушку и тетю. Он плакал, когда наконец ему удалось их обнять. Немецкий язык в Херсоне – это язык освободителей от фашизма. Вот так вернулась история», - говорится в комментарии к видео.

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