Немецкий слесарь Эрик пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить своих родственников в Херсоне 2 7.12.2022, 12:35

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Момент встречи попал на видео.

Слесарь Эрик из немецкого города Куксхафен пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить Херсон, в котором живут его бабушка, дедушка и тетя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись встречи Эрика с родственниками в освобожденном городе опубликована в соцсетях.

«Эрик – слесарь из немецкого города Куксхафен. Он поехал на войну в Украину, чтобы освободить в Херсоне своих дедушку, бабушку и тетю. Он плакал, когда наконец ему удалось их обнять. Немецкий язык в Херсоне – это язык освободителей от фашизма. Вот так вернулась история», - говорится в комментарии к видео.

Erik - слесарь из немецкого городка Куксхафен. Он поехал на войну в Украину, чтобы освободить в Херсоне своих бабушку, дедушку и тетю. Он плачет, когда наконец-то смог их обнять.



Немецкая речь в Херсоне - речь освободителей от фашизма. Вот так повернулась история. pic.twitter.com/yZy0l03Ltw — qwest (@qwest__) December 6, 2022

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