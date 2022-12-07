В Гомеле задержали экс-журналистку Ларису Щирякову

В Гомеле задержали экс-журналистку Ларису Щирякову4
- 7.12.2022, 12:58
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Ее сына забрали в приют.
«Радыё Свабода» стало известно, что вечером 6 декабря в Гомеле задержали бывшую журналистку Ларису Щирякову. Ее сына-подростка забрали в «Социально-педагогический центр» в Гомельском районе.
— Причины и обстоятельства задержания пока неизвестны. Только то, что она теперь в изоляторе, а сын Святослав — в приюте. Никакой ни активной, ни журналистской деятельностью Лариса последние годы не занималась, — сообщил источник.
Лариса Щирякова — известная в Гомеле журналистка. До 2021-го года она сотрудничала с рядом независимых изданий. По образованию Щирякова преподаватель английского языка. В этом году она пошла учиться на факультет психологии.