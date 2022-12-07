Financial Times: Украинские беспилотники могут ударить по Сибири 4 7.12.2022, 14:52

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В России практически нет безопасных мест.

Советник украинского правительства в сфере обороны заявил в интервью Financial Times, что у ВСУ теперь нет каких-то ограничений при ударах по России. Украинские беспилотники могут достичь даже Сибири.

Украина ударами по российским авиабазам показала, что может наносить дальние удары без западного оборудования. Одна из целей, которую поразили украинские беспилотники, находилась в 160 км от Москвы.

Аналитики считают, что удары по объектам, которые находятся в глубине РФ, являются новой тактикой ВСУ. Киев старается продемонстрировать, что в России теперь нет безопасных мест.

«Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон», — сказал источник FT в украинском правительстве.

Украина до сих пор не взяла на себя ответственность за удары. Также многие детали операции остаются в секрете. ВСУ своими атаками могут добиться того, что России придется рассредоточить свое ПВО и вооружение по стране.

Один из чиновников из западного министерства обороны сказал, что эти атаки сделают россиян менее уверенными в себе.

«Теперь РФ придется подумать, как рассредоточить свое военное имущество и обезопасить его», — считает собеседник FT.

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