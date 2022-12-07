Олеся Яхно: Война выходит за пределы Украины 2 7.12.2022, 16:58

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Олеся Яхно

Российская пропаганда уже несколько месяцев меняется.

Украина нанесла несколько ударов по российским авиабазам. Беспилотниками поражены объекты под Курском, Рязанью и Саратовом.

Как успехи ВСУ влияют на нарративы российской пропаганды?

Об этом сайту Charter97.org рассказала украинский политолог и журналист Олеся Яхно.

— Российская пропаганда говорила о «Киеве за три дня», «ядерном ударе», сейчас же иногда присутствуют пораженческие настроения. О чем это может говорить?

— Мне кажется, как не стоит преувеличивать ядерные разговоры в российской пропаганде, так и пораженческие. Сейчас мы переживаем обычную логику войны осенне-зимнего периода.

Россия уже достаточно давно использует стандартную риторику по поводу ядерных угроз и продолжит это делать. Хотя мы видим, что Запад пытается все больше подключать к этой теме Китай, что абсолютно правильно. Никто из соседей РФ, думаю, не хочет оказаться в ситуации использования ядерного оружия, где бы то ни было.

Военная логика заключается в том, что Россия несет потери на фронте, а Украина переходит в контрнаступление, постепенно возвращая свои территории или подготавливая их к этому возвращению: разрушаются военные склады и отрубаются логистические маршруты, а также точки, которые важны для России.

Россия же, реагируя на военное поражение, абсолютно предсказуемо наносит ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, чтобы максимально осложнить ситуацию и принести наибольший вред в зимний период.

Мне кажется, что нет крайности между ядерными угрозами и пораженческими настроениями.

Украина не допустила завоевания Киева, вернула в значительной степени Харьковскую область, Херсон. Сейчас идут ожесточенные бои в районе Запорожской области, на востоке, в том же Бахмуте.

Очевидно, что дальше война может активизироваться в Черноморском регионе, поскольку там слишком много интересов, в том числе — экономических. Война сейчас находится в той стадии, когда Россия не выиграла, Украина не проиграла и постепенно двигается к той стадии, что «Украина еще не выиграла», но и «Россия не проиграла».

Киев не зря обращается к Западу за помощью в защитите неба, за предоставлением ПВО. Ведь на данный момент украинское небо наиболее уязвимо. В последние дни воздушная тревога была фактически во всех областях. Снова Украина оказалась в частичном блэкауте.

Сейчас, если судить по выступлениям западных лидеров и исследованиям, прогнозируется, что война будет выходить на уровни попыток дестабилизации ситуации в других государствах. Косвенно это уже происходит: падение ракет в Польше, Молдове. Это все тоже проявления войны.

— Меняются ли нарративы российских пропагандистов после ударов по авиабазам в РФ?

— Для нас большая удача, когда что-то происходит на российских базах, где есть ракеты, вооружение. Это говорит о том, что Украина пытается максимально устранить возможности РФ для ведения войны или готовит почву для контрнаступления.

Скажу, что российская пропаганда заметно меняется. Это происходит уже несколько месяцев. Изменения прослеживаются в выступлениях самого Путина и других официальных лиц России. Сейчас акцентируется внимание на том, что Россия якобы воюет «не с Украиной, а противостоит коллективному Западу». На самом деле, это Запад «такой плохой» и доходит уже прямо до «борьбы с сатанизмом» и так далее.

Россия пытается масштабировать себя через масштабирование образа врага, рассказывая, что это «не Украине они могут проиграть, а всему могущественному Западу», который «ополчился на РФ».

Надо же объяснять россиянам, для чего их мобилизовывают. Очевидно, что граждане РФ не мечтают на диванах у телевизора попадать на фронт и умирать непонятно за что. Поэтому им будут рассказывать, что Запад «хочет уничтожить Россию», «ограбить, введя санкции» и т.д..

Не факт, что это убедительное объяснение. Однако «спецоперация», как это в начале преподносилось в России, перешла к открытой войне, раз идет мобилизация, а ЧВК «Вагнера» катается по всей РФ и собирает россиян. На самом деле, оправдывать свои проигрыши в РФ могут как угодно, есть уже стандартный нарратив — «мы сами оттуда ушли». Иногда они и поражение выдают за победу.

На мой взгляд, пропаганда РФ и дальше будет все больше акцентироваться на Западе. Поэтому не зря страны не исключают риск, что российского-украинская война может выйти за пределы Украины не только в гибридном смысле и коснутся других государств.

— Главная пропагандистка РФ Маргарита Симоньян нарвалась на волну критики со стороны россиян за свой пост с угрозами Западу. Как меняется восприятие пропаганды у самих россиян?

— Здесь есть составляющая, ориентированная на внутреннюю и внешнюю аудиторию.

Уверена на 100%, что чем дальше, тем больше россиян будет все-таки против войны. Это не означает, что они за Украину, но одно дело защищать свою территорию, когда пришел враг, а другое — идти в чужое государство и умирать непонятно за что.

Что касается поста Симоньян, где она угрожает Западу. Из прогнозов западных аналитиков, которые я читаю, следует, что риски нанесения России ударов или попытки подорвать объекты, которые находятся на территории Запада, не преувеличены. Кроме ядерных угроз существует вероятность того, что Россия может попытаться перенести войну на территорию стран Запада.

В последние недели было много информации о том, что российских граждан задерживают, когда они запускают дроны над стратегическими объектами, к примеру, в Норвегии. Также кроме газопровода «Северного потока», где были совершены намеренные подрывы, есть масса подводных кабелей, к которым РФ может получить доступ.

Возвращаясь к вашему вопросу, пост Симоньян — это все-таки пропаганда, но и в каком-то процентном соотношении реальный риск того, что Россия будет реагировать на успех Украины в войне.

Предоставление Украине ПВО Западом происходит очень медленно, хотя все прекрасно понимали, что РФ в зимний период будет уничтожать украинскую инфраструктура. Страны Запада очень опасаются, что из-за поставок Россия будет считать его участником войны и она выйдет за пределы Украины не только в гибридном смысле, но и военном.

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