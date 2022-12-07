Из-под Рязани исчезли девять российских бомбардировщиков Ту-22М 1 7.12.2022, 18:43

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Опубликованы спутниковые фото.

После удара по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью него исчезли по меньшей мере девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 7 декабря компанией planet.com, сообщает «Радио Свобода».

Аэродром "Дягилево". Как следует из спутниковых снимков сервиса https://t.co/B1Ce9rMBM1 за 7 января, мест стоянки после удара украинского беспилотника исчезли как минимум 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет. pic.twitter.com/DUF8NNgWMp — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 7, 2022

– С мест стоянки после удара украинского беспилотника (Украина официально не признавала свою причастность – Прим.) исчезли по меньшей мере 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет, – сообщают СМИ.

Отметим, что ранее в Сети были выложены фотографии с аэродрома Дягилево после взрывов. На кадрах зафиксирована поврежденная российская техника, в том числе —бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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