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Из-под Рязани исчезли девять российских бомбардировщиков Ту-22М

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  • 7.12.2022, 18:43
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Из-под Рязани исчезли девять российских бомбардировщиков Ту-22М

Опубликованы спутниковые фото.

После удара по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью него исчезли по меньшей мере девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 7 декабря компанией planet.com, сообщает «Радио Свобода».

– С мест стоянки после удара украинского беспилотника (Украина официально не признавала свою причастность – Прим.) исчезли по меньшей мере 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет, – сообщают СМИ.

Отметим, что ранее в Сети были выложены фотографии с аэродрома Дягилево после взрывов. На кадрах зафиксирована поврежденная российская техника, в том числе —бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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