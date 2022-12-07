Агент «Валет»: Лукашенко был завербован в КГБ СССР как разведчик 22 7.12.2022, 20:17

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Документ.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.

В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», — указано в характеристике.

Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний.

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