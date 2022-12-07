Власти Финляндии изъяли восемь яхт у россиян 7.12.2022, 20:53

Они находятся под санкциями.

Финская таможня по результатам расследования о принадлежности арестованных яхт подсанкционным лицам из России передала восемь судов правоохранительным органам, еще по двум инициировано уголовное расследование.

Семь из восьми судов могут быть связаны с организациями, находящимися под санкциями, они переданы службе судебных приставов, сообщил в пресс-релизе директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит. Еще одна яхта отправлена в Налоговое управление, так как выяснилось, что она не прошла таможенную очистку.

Кроме того, «были задержаны прогулочные суда за незаконные попытки вывести их из Финляндии», указал Ракшит, тогда как санкции запрещают экспортировать в Россию все плавсредства и морские технологии в целом. Поэтому по случаям с двумя яхтами было начато уголовное расследование из-за нарушения мер экспортного контроля.

Весной финская таможня задержала 21 яхту, чтобы выяснить, не принадлежит ли она лицам из России и Беларуси, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. Летом были задержаны еще шесть судов на предмет определения их собственников.

Выяснить это оказалось очень нелегко, признал Ракшит, хотя его ведомство активно сотрудничало с органами других стран:

«Некоторые цепочки владения выявили связи с налоговыми гаванями и другими очень сложными схемами. Это потребовало много времени и сделало нахождение подсанкционных организаций во многих случаях очень сложным, а в некоторых – просто невозможным».

Примером такой сложной цепочки может служить схема, выявленная редакцией журналистских расследований Yle MOT (публикация о ней вышла в мае). Владельцем роскошной яхты семьи Ротенбергов Rahil значился бывший омоновец, а затем телохранитель Андрей Козлов, который работал смотрителем их дома в Финляндии. (Под санкции попали семеро членов семьи, включая близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга; у него и его племянника Романа было финское гражданство.) Оказалось, что судно стоимостью 35 млн евро формально было записано на компанию Medexlite, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Ею, в свою очередь, владела люксембургская Medexlite Société Civile Particulière, в документах которой Козлов и значился владельцем.

Rahil в начале мая видели в порту Марселя. Неизвестно, находится ли она в числе задержанных финскими властями.

В середине сентября финские СМИ со ссылкой на службу судебных приставов писали, что Финляндия арестовала активы подсанкционных россиян на 189 млн евро. Служба не назвала конкретные лица. Неделей позже столичное издание Helsingin Sanomat сообщило, что в конце августа – начале сентября власти арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов (компанию Långvik Capital, которой принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Halli), а также «Яндекса».

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