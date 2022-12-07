Пригожин раскритиковал полицейских за задержание вагнеровца, обстрелявшего их из пулемета 5 7.12.2022, 22:24

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Евгений Пригожин

Он сравнил наемника с Рэмбо.

Близкий к Кремлю военные преступник и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин раскритиковал силовиков, участвовавших в задержании его наемника, обстрелявшего из пулемета полицейских в Ростовской области.

Речь идет о Павле Николине, которого российская пропаганда назвала дезертиром.

Накануне появилась информация, что он ранил полицейского, а уже на следующий день наемник был задержан на брошенной свиноферме в районе Новошахтинска.

По словам Пригожина, пока рано говорить, действительно ли он является дезертиром, либо просто «сошел с ума», а силовики показались ему «солдатами противника, гномиками или космонавтами».

«Возможно, был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума», — цитирует создателя незаконной ЧВК его пресс-служба.

При этом Пригожина особенно возмутило то, что в соцсетях было обнародовано фото Николина, которого он сравнил с Джоном Рэмбо из культовой американской картины «Первая кровь».

«Если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках», — заявил он.

Что касается того, как вооруженный вагнеровец оказался в РФ, то Пригожин намекнул, что причиной этого стало то, границы страны плохо охраняют.

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