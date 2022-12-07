Президент Перу решил распустить парламент и получил импичмент 1 7.12.2022, 23:14

1,504

Педро Кастильо

Также появилась информация о его задержании.

Президент Перу Педро Кастильо решил распустить парламент и получил импичмент.

Как сообщает Reuters, после того, как он заявил о соответствующем указе о роспуске и введении комендантского часа, Конгресс Перу проголосовал за импичмент (ранее президента обвиняли в коррупции): 101 голос за его отстранение, шесть против и 10 воздержались. Законодательный орган призвал вице-президента Дину Балуарте вступить в должность.

Отмечается, что Кастильо потерял союзников: и министры, и силовики раскритиковали его решение распустить парламент. Критика прозвучала и от посла США. В Перу конституционный кризис, который может быть недолгим. Появились сообщения о задержании президента, которого уже называют «бывшим».

Педро Кастильо был избран президентом в 2021 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».