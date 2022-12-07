закрыть
8 декабря 2022, четверг, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Перу решил распустить парламент и получил импичмент

1
  • 7.12.2022, 23:14
  • 1,504
Президент Перу решил распустить парламент и получил импичмент
Педро Кастильо

Также появилась информация о его задержании.

Президент Перу Педро Кастильо решил распустить парламент и получил импичмент.

Как сообщает Reuters, после того, как он заявил о соответствующем указе о роспуске и введении комендантского часа, Конгресс Перу проголосовал за импичмент (ранее президента обвиняли в коррупции): 101 голос за его отстранение, шесть против и 10 воздержались. Законодательный орган призвал вице-президента Дину Балуарте вступить в должность.

Отмечается, что Кастильо потерял союзников: и министры, и силовики раскритиковали его решение распустить парламент. Критика прозвучала и от посла США. В Перу конституционный кризис, который может быть недолгим. Появились сообщения о задержании президента, которого уже называют «бывшим».

Педро Кастильо был избран президентом в 2021 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников