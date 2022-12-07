Узбекистан отказался вступать в «газовый союз» с Путиным 1 7.12.2022, 23:24

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Ранее от такого «союза» отказался Казахстан.

«Газовый союз», который президент РФ Владимир Путин предложил создать центральноазиатским республикам бывшего СССР, не встретил энтузиазма. Вслед за Казахстаном, который указал на риски санкций нового проекта Кремля, от участия в союзе отказался Узбекистан.

Узбекистан ведет переговоры о закупке газа и электроэнергии из соседних стран, но «не через какой-то альянс или союз», заявил в среду министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Хотя Узбекистан испытывает острую нехватку газа, в ряде регионов планово отключают электроэнергию, а в Ташкенте и Ферганской долине приостановлена работа газовых заправок, по словам Мирзамахмудова, власти не намерены ставить под угрозу «национальные интересы, экономику и независимость».

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», - подчеркнул министр, добавив, что покупать топливо в России и другой стране Узбекистан будет лишь при выгодных ценах и условиях контракта (цитаты по Reuters).

«Если даже с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, это не означает союз, - подчеркнул Мирзамахмудов. - Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт».

Об идее «тройственного газового союза», в рамках которого российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок, Путин заявил в конце ноября, во время официального визита в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«У России, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества», — говорил позднее встречи вице-премьер Александр Новак.

В Казахстане идею отвергли через два дня после возвращения Токаева из России. Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил 30 ноября замглавы МИД республики Роман Василенко. Проект предстоит внимательно изучить, прежде чем принимать какие-либо решения, подчеркнул дипломат.

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