«Славкалий» Гуцериева обходит санкции? 2 8.12.2022, 11:01

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В Беларуси появилась новая частная калийная компания.

В Любанском районе появилась новая частная компания «Недра Нежин». Она занимается тем же, чем и попавший под санкции «Славкалий» приближенного к Александру Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева, пишет zerkalo.io. Меньше чем через месяц после регистрации присматривать за новой компанией назначили сразу четырех чиновников.

22 ноября Любанский районный исполком зарегистрировал ОАО «Недра Нежин», которая занимается добычей минерального сырья для химических производств и производства удобрений. Ее род деятельности совпадает с тем, чем занимается «Славкалий» — компания, связанная с Михаилом Гуцериевым, которая в декабре прошлого года попала под санкции Запада.

«Славкалий» совместно с China State Energy Engineering Corp строил в Любанском районе Нежинский горно-обогатительный комбинат. На этот проект привлекли 1,4 млрд долларов китайского кредита. Планируется, что Нежинский ГОК будет производить по 2 млн тонн калийных удобрений в год.

Информации о новом предприятии пока мало. Известно, что ее юридический адрес находится в Реченском сельсовете Любанского района, то есть не далеко от расположения «Славкалия» и практически на том же месте, где строился Нежинский ГОК. Уставной фонд новой компании 3200 рублей, следует из выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5 декабря на предприятие назначили представителей государства. Это заместитель министра архитектуры и строительства Александр Шваюнов, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь и первый зампред Государственного комитета по имуществу Петр Бровкин, следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

В сентябре несколько читателей «Зеркала» сообщали, что «Славкалий» массово увольняет работников. На запрос журналистов, отправленный пресс-службе компании 30 сентября, ответ с подтверждением или опровержением этой информации так и не был получен.

При этом известно, что «Славкалий» сейчас не находится в стадии ликвидации. Компания выступала должником в приказном производстве. Маловероятно, что в небольшом районе появился конкурент у такого сильного игрока в отрасли. Поэтому не исключено, что «Недра Нежин» связаны с бизнесом Михаила Гуцериева. А тот факт, что присматривать за предприятием будут сразу четыре чиновника, может указывать либо на долю государства в бизнесе (хотя этого не следует из документации ЕГР), либо о государственных интересах в нем.

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