В Польше ликвидировали сеть перевозчиков нелегалов из Беларуси 8.12.2022, 12:07

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В рамках дела задержаны 23 человека.

Службы Польши, Эстонии, Германии, Литвы и Латвии в ходе совместной операции ликвидировали организованную группу, которая специализировалась на перевозке мигрантов, перешедших границу Беларуси и Польши. Расследование проводилось при поддержке Европола.

Как сообщила Пограничная охрана Польши, 7 декабря был задержан 51-летний польский гражданин, который считает организатором группы. Мужчина является владельцем таксопарка, автомобили которого использовались для перевозки мигрантов. К нему применена мера пресечения в виде надзора полиции и запрета на выезд из страны.

В рамках дела уже задержаны 23 человека, в том числе восемь граждан Польши, девять — Украины, по два гражданина Туниса и Грузии, по одному — Ирака и Беларуси. 15 задержанных арестованы, остальные оставлены на свободе под надзором полиции.

В общей сложности в этом году польскими пограничниками в рамках совместных с Европолом мероприятий были задержан 39 человек, причастных к переправке нелегальных мигрантов. Изъято почти 48 тыс. евро, более 486 тыс. долларов, более 290 тыс. злотых, 184,7 кг марихуаны.

Всего в рамках дела задержано 60 человек в различных странах ЕС, доход перевозчиков оценивается в 16 млн евро.

Сообщается, что преступная сеть, деятельность которой расследует Европол состоит в основном из граждан Сирии и Турции. Они обеспечивали транзит мигрантов из Ирака. За услуги мигранты платили до 15 тыс. евро. Маршрут предполагал проезд через Россию и Беларусь, а далее в Германию или Великобританию. Платежи проводились через подпольную финансовую систему хавала. Хавалары из Берлина также оплачивали услуги водителей-перевозчиков после подтверждения, что мигрант прибыл в пункт назначения.

Турция использовалась в качестве транзитной страны. Оттуда мигранты по турвизам прилетали в Москву, затем следовали в Беларусь, в Минск и Гродно. В дальнейшем их путь лежал через границу в Литву и Польшу. После перехода границы их должны были забирать водители, чтобы доставить далее в Германию.

«Члены преступной группы вербовали водителей, в основном граждан Украины, через интернет-форумы и социальные сети», — отмечается в пресс-релизе польской Пограничной охраны.

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