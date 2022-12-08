Путин решил «зарыться» на Новый год 1 8.12.2022, 12:33

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Удары дронов по российским аэродромам усилили панику в Кремле.

Удары по российским аэродромам не могли пройти бесследно для самого диктатора Владимира Путина. Он, по информации СМИ, стал больше проводить времени в помещениях бункерного типа. Даже больше - он решил надежно «спрятаться» на Новый год.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Generall SVR. Его якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ), владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

Авторы телеграмм-канала отмечают, что, несмотря на распоряжение президента РФ усилить меры безопасности на стратегических объектах, реально усилились и так запредельные меры безопасности самого Владимира Путина:

«Путин стал проводить больше времени в помещениях бункерного типа, а отмечать Новый год президент с близкими теперь собирается в бункере, расположенном за Уральскими горами, вместо резиденции в Сочи, как было запланировано ранее».

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