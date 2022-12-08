В Минске будут заочно судить Александру Герасименю и Александра Опейкина 1 8.12.2022, 13:05

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Александра Герасименя

Заседание состоится 19 декабря.

19 декабря в Минске начнется заочный суд над создателями Фонда спортивной солидарности Александрой Герасименей и Александром Опейкиным.

Их будут судить за «призывы к санкциям». Дело будет рассматриваться в Минском городском суде. Судья — Светлана Бондаренко.

Именно она признала виновными журналистку «Тутбай» Екатерину Борисевич и доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина в «разглашении медицинской тайны» о состоянии убитого лукашистами Романа Бондаренко.

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