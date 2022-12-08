В Крыму началась паника из-за нехватки медиков и взрывов на складах РФ 3 8.12.2022, 16:51

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Деоккупация полуострова - лишь вопрос времени.

Заявления высшего политического руководства России о том, что вопрос Крыма «решен навсегда», отошли в прошлое. На севере полуострова российские оккупанты укрепляются и готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге сообщила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, полномасштабная агрессия России с первых дней сказалась на повседневной жизни оккупированного Крыма.

«Не замечать постоянных взлетов российских истребителей с авиабаз оккупированного Крыма, запусков ракет и опрокидывания техники на фронт было невозможно. Среди населения оккупированного Крыма росло сопротивление, наблюдались различные формы протестов и сопротивления, а также недовольство родственников незаконно призванных в армию РФ жителей», - сказала Ташева.

Серия взрывов на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на военных складах, преступная мобилизация и подрыв Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о всесильной российской ПВО. Все действия оккупационных администраций якобы для защиты полуострова действительно являются обычным укреплением боевых позиций. Проверка подвалов и бомбоубежищ началась из-за смены настроений населения и давления на оккупантов. Страна-агрессор после освобождения Херсона вынуждена была спасать еще имеющуюся технику и живую силу, поэтому начала передислоцировать все в оккупированный Крым.

На полуострове остановилось строительство всех социальных объектов. Причиной стало отсутствие поставок цемента и бетона. Оккупанты признали, что в Крыму не хватает 2 тысяч медиков.

«Растет количество реакций представителей оккупационных администраций на заявления Украины относительно Крыма. Раньше таких реакций почти не фиксировали. В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для «эвакуации», то есть для разграбления культурного наследия Украины. Заявления высшего политического руководства РФ о том, что вопрос Крыма «решен навсегда», отошли в прошлое. Теперь на севере оккупированного полуострова видны окопы и техника. Деоккупация Крыма - лишь вопрос времени, и враг это прекрасно понимает. Поэтому вместо рытья окопов призываем оккупантов убираться с нашей земли через пока целый «Крымский мост», - подчеркнула Ташева.

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