Режимы Лукашенко и Путина создают «наднациональный налоговый комитет»1
- 8.12.2022, 17:07
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Диктатор и его пособники распродают суверенитет Беларуси.
Российское правительство рассмотрело ратификацию договора с Беларусью о взимании косвенных налогов.
Стоит напомнить, что он предполагает создание «наднационального органа». Договор был подписан в рамках реализации программ «по углублению интеграции».
Напомним, в ноябре 2021 года Лукашенко на заседании так называемого высшего госсовета «союзного государства» подписал декрет, утверждающий так называемые союзные программы Беларуси и России. Документ ранее подписал и Путин.
9 сентября 2021 года во время встречи Лукашенко и Путина в Кремле были согласованы все 28 «союзных программ».
В документах речь идет о сближении валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и формирования денежно-кредитной политики, а также создания общего платежного пространства, так называемой борьбе с терроризмом.
Отметим, что Лукашенко проиграл выборы в 2020 году и удерживает власть незаконно. Его не признает весь цивилизованный мир. Подпись диктатора под любыми документами является нелегитимной.