На авиабазе в оккупированном Бердянске раздались мощные взрывы 1 8.12.2022, 18:03

2,928

иллюстрационное фото

Начался пожар.

Глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе российских оккупантов.

Раздались три мощных взрыва, а затем 15 меньшей силы, сообщает «Суспільне».

Все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».