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На авиабазе в оккупированном Бердянске раздались мощные взрывы

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  • 8.12.2022, 18:03
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На авиабазе в оккупированном Бердянске раздались мощные взрывы
иллюстрационное фото

Начался пожар.

Глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе российских оккупантов.

Раздались три мощных взрыва, а затем 15 меньшей силы, сообщает «Суспільне».

Все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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