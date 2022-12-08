На авиабазе в оккупированном Бердянске раздались мощные взрывы

На авиабазе в оккупированном Бердянске раздались мощные взрывы1
- 8.12.2022, 18:03
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Начался пожар.
Глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина сообщила о взрывах на авиабазе российских оккупантов.
Раздались три мощных взрыва, а затем 15 меньшей силы, сообщает «Суспільне».
Все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.
Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.