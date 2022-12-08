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Bloomberg: Эрдоган решил сбить цены на российский газ

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  • 8.12.2022, 18:44
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Bloomberg: Эрдоган решил сбить цены на российский газ

Турция рассчитывает на скидку более 25%.

Турция собирается добиваться скидки на поставку российского газа. По информации Bloomberg, уже Анкара планирует, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в этом году.

Анкара рассчитывает, что скидка составит 25%. Турция планирует начать переговоры завтра.

Сайт Charter97.org писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул Путину ультиматум перед началом операции в Сирии.

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