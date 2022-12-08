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ВСУ ликвидировали 26-летнего десантника из Красноярского края

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  • 8.12.2022, 21:29
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ВСУ ликвидировали 26-летнего десантника из Красноярского края

Оккупант заключил контракт с ВС РФ из-за денег.

ВСУ ликвидировали 26-летнего десантника из Красноярского края Антона Викторовича Капуцкого.

О смерти молодого оккупанта сообщает Charter97.org со ссылкой на депутата Назаровского горсовета Мадина Чевычалова.

Оккупант проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Демобилизовавшись, поступил в Ачинский техникум нефти и газа.

По словам депутата, низкие зарплаты заставили парня заключить контракт и вернуться в ряды Вооруженных сил РФ. Капуцкий ликвидирован 3 декабря. Место и обстоятельства смерти не сообщаются.

У оккупанта остались супруга и 7-месячная дочь.

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