ВСУ ликвидировали 26-летнего десантника из Красноярского края 1 8.12.2022, 21:29

1,416

Оккупант заключил контракт с ВС РФ из-за денег.

ВСУ ликвидировали 26-летнего десантника из Красноярского края Антона Викторовича Капуцкого.

О смерти молодого оккупанта сообщает Charter97.org со ссылкой на депутата Назаровского горсовета Мадина Чевычалова.

Оккупант проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Демобилизовавшись, поступил в Ачинский техникум нефти и газа.

По словам депутата, низкие зарплаты заставили парня заключить контракт и вернуться в ряды Вооруженных сил РФ. Капуцкий ликвидирован 3 декабря. Место и обстоятельства смерти не сообщаются.

У оккупанта остались супруга и 7-месячная дочь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».