Украинские десантники показали, как уничтожают позиции оккупантов в районе Бахмута 1 8.12.2022, 22:07

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Видеофакт.

Егеря Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили живую силу противника в районе города Бахмут Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба ДШВ ВСУ.

«На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что минометчики получили информацию о действиях противника от подразделений с беспилотниками и уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

«После успешного огневого поражения в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше», – отметил командир минометного подразделения.

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