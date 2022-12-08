ВСУ ликвидировали музыканта-оккупанта Старинцева 8.12.2022, 23:17

Андрей Старинцев

Он является автором «гимна» общественного движения «Донецкая республика».

Композитор и музыкант Андрей Старинцев умер в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, тело оккупанта было обнаружено при разборе завалов после обстрела.

«Сегодня его нашли под завалами. Не мог с вечера ему дозвониться, предчувствовал, что что-то не то…» — написал Пушилин, отметив, что был знаком со Старинцевым с молодости и многое прошел с ним бок о бок.

Старинцев выступал с концертами для оккупантов на передовой. Музыкант является автором «гимна» общественного движения «Донецкая республика». Ему было 47 лет.

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