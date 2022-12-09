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«Третий полк разбили под Луганском»: россияне в ужасе от потерь в Украине

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  • 9.12.2022, 13:54
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«Третий полк разбили под Луганском»: россияне в ужасе от потерь в Украине

Знакомые из РФ советуют оккупантам «идти домой».

После рассказов своих знакомых из числа военнослужащих ВС РФ об их огромных потерях в Украине россияне больше не горят желанием отправляться на войну, как это было под влиянием кремлевской пропаганды в начале вторжения.

Об этом свидетельствует перехват разговора одного из оккупантов со своими знакомыми, которые сейчас находятся в России.

«До 1-го декабря призыв. 1-го декабря он закончился, и начинается мобилизация новая… У нас уже, короче, жетский нехват. У нас тут третий полк разбили под Луганском. Короче, 52 человека только осталось… Больше 1000 было… Вот так вот», — рассказал он о ситуации на фронте.

В свою очередь собеседники российского солдата заявили, что, несмотря на мобилизацию, становиться «пушечным мясом» не намерены, призвав его самого возвращаться в РФ.

«Заканчивай всю эту х…ню. Иди домой», — посоветовали они деморализованному захватчику.

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