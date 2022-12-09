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ВСУ громят войска РФ в аэропорту Бердянска три дня подряд

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  • 9.12.2022, 14:53
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ВСУ громят войска РФ в аэропорту Бердянска три дня подряд

Стало известно, что оккупанты там прячут.

Украинская артиллерия нанесла два удара по аэродрому в районе Бердянска, однако взрывы слышны уже 3 дня подряд.

Вчера, 8 декабря, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что ВСУ два дня обстреливают район аэропорта возле Бердянска. В этом районе враг попытался устроить тыловую базу в надежде, что украинская артиллерия их не достанет.

В прямом эфире на канале «Фейгин LIVE» Арестович заявил, что «хлопки» возле Бердянска были два дня подряд: 7 и 8 декабря. С его слов, первые удары были очень результативными. Речь идет о трех больших и 20 небольших взрывах. Через день удары повторились, но уже не такие масштабные.

Взрывы на аэродроме в Бердянске подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров. С его слов, 7 декабря взрывы на аэродроме длились больше часа. После этого на место ЧП выехали бригады скорой помощи. Известно, что оккупанты хранили там как военную технику, так и дроны.

А сегодня, 9 декабря, около 11:00 жители Бердянска снова говорят о «хлопках» в районе аэропорта. Не исключено, что ВСУ нашли себе «Чернобаевку-2».

Эксперт из OSINT детально изучил спутниковые снимки из Бердянска. По его мнению, еще с конца ноября оккупанты стали расчищать территорию вокруг аэропорта, чтобы превратить ее в базу. Также он составил поэтапные планы оккупантов в районе аэропорта.

Вначале те провели расчистку территории, позже туда стали каждый день приезжать грузовики. После этого начались работы по строительству оборонительных рубежей. А в начале декабря на аэродроме появились первые вертолеты.

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