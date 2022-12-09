Германия передаст Украине САУ RCH-155: что о них известно

Германия передаст Украине САУ RCH-155: что о них известно1
- 9.12.2022, 17:09
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Это первые в мире гаубицы, которые могут стрелять в движении.
Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155. Это первые в мире гаубицы, которые могут стрелять в движении, передает ТСН.
История создания САУ RCH-155
Пушку-гаубицу RCH-155 разрабатывает немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann. Она является системным развитием PzH 2000 – 155-мм САУ, которую приняли на вооружение в Германии в 1998 году.
Новая самоходная артиллерийская установка является более мобильной и легкой благодаря тому, что она производится с колесным шасси. Также к системе можно адаптировать более короткую пушку — 155 мм/L39 или даже 105 мм.
Основные характеристики
САУ RCH-155 — колесная самоходная артиллерийская установка, имеющая пушку Rheinmetall L52 калибром 155 мм и заявленной дальностью стрельбы до 54 км высокоточными снарядами V-LAP (стандартными боеприпасами — до 40 км). Через минуту пушка может произвести девять выстрелов. Также RCH-155 оснащается автоматической системой зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных и 144 модульных снарядов.
Разгоняется САУ до 100 км/ч, а на одной заправке может перемещаться около 700 км.
К основным тактико-техническим характеристикам можно также отнести:
- колесная формула 8*8 (используется шасси Iveco);
- двигатель – дизельный MTU 199TE20;
- длина ствола - 7,88 м (52 калибра);
- длина - 10,4 м;
- ширина - 2,99 м;
- высота - 3,6 м;
- вес - 39 т;
- мощность двигателя - 815 л.с;
- платформа бронетранспортера – Boxer;
- количество экипажа - 2 (водитель и командир).
Дополнительно корпус оснащается модульной броней и дополнительными керамическими вставками для защиты капсулы экипажа.
Стоимость одной единицы САУ RCH-155 — 12 млн евро.
Преимущества САУ RCH-155: мнение эксперта
О преимуществах оружия рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, основная «изюминка» RCH-155 именно в том, что это первая в мире САУ, способная стрелять в движении. Следует отметить, что движение базы не влияет на точность артиллерии. Поэтому эта САУ может быть полностью неуловимой во время проведения контрбатарейной борьбы противником.
Эксперт добавил, что САУ RCH-155 во многих моментах очень схожа с Panzerhaubitze 2000, которую Литва предоставила Украине вместе с боеприпасами. К примеру, в тех же одинаковых стволах L52. А еще обе САУ могут использовать снаряды Smart.