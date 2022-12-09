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Германия построила СПГ-терминал за 8 месяцев вместо 5 лет

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  • 9.12.2022, 21:20
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Германия построила СПГ-терминал за 8 месяцев вместо 5 лет

СПГ-танкер сможет пришвартоваться уже в начале следующего года.

В марте правительство Германии пригласило руководителей нескольких компаний и задало им вопрос: можно ли к концу года построить в порту Вильгельмсхафен терминал для приема импортного СПГ и соединить его с магистральным газопроводом?

Обычно такие работы занимают пять лет. Но сейчас, в декабре, немецкая энергетическая госкомпания Uniper, которая будет оператором терминала, уже заявляет: первый СПГ-танкер сможет пришвартоваться в начале следующего года.

Не все работы еще завершены, и плохая погода может помешать терминалу заработать в срок. Однако этой зимой в Германии должны быть введены в эксплуатацию три плавучих СПГ-терминала – два государственных и один – частной компании Deutsche ReGas, которая ждет прибытия судна для регазификации к подготовленному ею причалу в порту Лубмин в ближайшие дни. Втроем они смогут обеспечить прием примерно 20 млн кубометров СПГ в год; это эквивалент более чем 40% газа, полученного Германией из России в 2021 г., или 15% ее совокупного спроса, пишет The Moscow Times.

В случае задержки Германия сможет брать газ из хранилищ, которые заполнены на 95,5%, по данным Gas Infrastructure Europe.

Лягушки и летучие мыши

Чтобы как можно быстрее получить СПГ-терминалы, правительство решило заказать плавучие – в общей сложности пять. Их мощность составит около трети текущего потребления, по оценке Берлина. (Оставшиеся три должны заработать в конце 2023 г.)

Но оставался вопрос: как быстро можно построить причал, к которому пришвартуется такой терминал, и газопровод, который соединит его с магистральной сетью. Его-то чиновники и задали представителям компаний на мартовской встрече.

А Томас Хювенер, технических директор строителя газопроводов Open Grid Europe, переадресовал своим сотрудникам, рассказывает The Wall Street Journal:

Если нет, то нет. Но если да, мы должны дать обещание – со всеми вытекающими последствиями для нашей компании.

Специалисты Open Grid Europe совещались три дня и заключили: если все пройдет идеально, проект может быть завершен к Рождеству.

Идеально, конечно, не получилось. Во время строительства компании пришлось:

возводить ограды на пути ежегодной миграции лягушек, чтобы они не свалились в проложенную для трубопровода траншею;

строить новые пещеры для летучих мышей;

грунтовые воды залегали высоко, и 800 работников, прокладывавших газопровод, ограничивали 120-метровые отрезки траншеи, откачивали из них воду, а после укладки труб закачивали обратно;

остановить прокачку по идущему из Норвегии магистральному газопроводу, к которому нужно было подсоединить трубу из Вильгельмсхафена, было невозможно, поэтому пришлось делать обходную ветку.

Но в итоге трубопровод был построен.

Бетонный Lego

Между тем, компания Niedersachsen Ports, которая отвечала за строительство причала, была вынуждена обследовать дно в поисках неразорвавшихся боеприпасов – Вильгельмсхафен сильно бомбили во время Второй мировой войны. Кроме того, заказать на заводах и получить необходимые стройматериалы в такой короткий срок было невозможно.

Менеджеры обзванивали поставщиков во всей Европе. Необходимые стальные сваи нашлись на брошенной строительной площадке в Литве – правда, пришлось менять расчеты, так как они были длиннее необходимых (всего было использовано 194 сваи). Чтобы сэкономить время, 3000 кубометров бетона завезли в виде девяти огромных полуобработанных блоков, которые, по словам Матиаса Людике, менеджера офиса в Вильгельмсхафен, складывали, как кубики Lego. «Нам нужно было все готовое. Поэтому мы по ходу меняли весь процесс планирования исходя их того, что было доступно», – говорит он.

Тройной бюджет

Бюрократам тоже пришлось пошевеливаться. Парламент принял закон, ускоряющий процедуру оценки и одобрения СПГ-проектов. «Чтобы был хоть какой-то шанс в этой реально ужасной ситуации, мы должны сбросить всю эту сонливость и, в некоторых случаях, даже брезгливость, которые существуют в Германии», – заявил в марте министр экономики Роберт Хабек.

Правительство земли Нижняя Саксония выдало разрешение на строительство СПГ-терминала в воскресенье 1 мая, в День международной солидарности трудящихся. «Обычно в такой день такое не делается, – сказал WSJ министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лиес. – Нам в Германии пришлось двигаться по-новому».

За скорость пришлось платить. Изначально правительство забюджетировало на СПГ-терминалы 3 млрд евро на текущий год. Три недели назад Хабек заявил уже о 6,5 млрд евро. Поскольку кроме плавучих терминалов Германия в дальнейшем намерена построить и несколько стационарных, совокупные расходы в период до 2038 г. оцениваются в 9,7 млрд евро, сообщила в пятницу на пресс-брифинге представитель министерства экономики Беата Барон.

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