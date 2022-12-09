Белорусского дальнобойщика будут судить по статье об измене государству

Белорусского дальнобойщика будут судить по статье об измене государству3
- 9.12.2022, 21:59
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Суд будет закрытым.
19 декабря в Гродненском областном суде начнут рассматривать дело в отношении Валерия Троцкого.
Как указано в расписании судебных заседаний, он обвиняется по статье об измене государству (ст. 356 УК). Суд будет закрытым.
Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что Троцкий раньше работал в охране, затем уволился и работал дальнобойщиком. Его задержали 18 мая по обвинению в призывах к санкциям.