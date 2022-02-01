Главный санитарный врач Минска: Кто вложил в уста руководству Минздрава эти безумные заявления? 1 1.02.2022, 8:06

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иллюстрационное фото: ampravda

У профессиональных медиков возникает желание бросить все и разойтись.

Бывший главный государственный санитарный врач города Минска и Минского района Иван Войтович в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что резкий рост заболеваемости «омикроном» показал, что в Беларуси начался кризис в сфере профилактики заболеваний:

— У обычных граждан, к сожалению, распространено недоверие к той информации, которую они получают из официальных источников. Это недоверие связано с тем, что личный опыт, личные наблюдения, отличаются от картины, которую публикуют официально.

Например, на прошлой неделе, на фоне растущих очередей в поликлиниках, отдельных заявлений должностных лиц о быстром распространении «омикрона», а также подъеме COVID-19 за счет «омикрона» в структуре заболеваемости в России, Минздравом Беларуси публиковалось данные о неизменном уровне заболеваемости.

Признаюсь, я очень обеспокоен происходящим. То, что я вижу, иначе как кризисом управления профилактикой болезней не назовешь.

Это мнение разделяют некоторые из моих бывших коллег, меня беспокоит тот факт, что профилактика в Беларуси обесценена с точки зрения выбора приоритетов деятельности здравоохранения в принципе. Я вижу, что профилактика, мягко говоря, находится на втором плане. Сейчас баланс смещен на лечение болезни, а не на ее предупреждение. Это звучит и повторяется, а меры профилактики не то, что не проводятся, а временами высмеиваются.

Слова, что «не надо обижать людей по пустякам», вы помните, к чему привели. Сняли предупреждения о масочном режиме, а милиция прекратила контроль за самоизоляцией больных и контактов. В результате был нанесен ущерб ответственному поведению людей и, соответственно, появились и реализовались угрозы свободного распространения инфекции.

— Насколько сильный ущерб наносит отказ от изоляции приезжающих в страну?

— Помещение прибывающих в страну людей в режим самоизоляции — это разумная общественная мера, но и она тоже подлежит контролю. Сейчас же государство, как мы видим, отказалось от контроля в сфере профилактических мер в отношении коронавирусной инфекции.

Любой человек, даже не из медицины, согласится с тем, что лучше предупредить болезнь, а не лечить ее. Лучше не допустить проблему, чем потом нести потери, тратить силы, чтобы ее решить. Этот принцип есть во всех сферах жизнедеятельности. Государство обязано заниматься профилактикой.

Это не говорит о том, что здравоохранению менее важно лечить. Нет, я говорю, что профилактика равна по значимости, это один из фундаментов здравоохранения.

Конечно, это не только компетенция органов и учреждений здравоохранения.

Министерство здравоохранения, особенно санитарно-эпидемиологическая служба, призвано разработать меры профилактики, которые обязательны к реализации всеми участниками государственного управления, в меру уважения свобод и прав человека, обязательны к выполнению гражданами страны и организациями.

— Что же делать в таком случае белорусам?

— Спасибо за вопрос, да очень важно каждому белорусу понимать, как он может защитить себя и своих близких.

Можно выделить два уровня профилактики болезней: индивидуальный и общественный. Личный подразумевает действия, которые человек сам может предпринять, чтобы не болеть.

Это здоровый образ жизни: укрепить иммунную систему поможет режим дня, двигательная активность, правильное питание, сбалансированное и богатое витаминами, стакан воды утром натощак, отказ от вредных привычек, соблюдение определенных правил, например, часто мыть руки и носить маску в местах, где есть близкий контакт с другими людьми. Также каждый человек сам принимает решение — вакцинироваться или нет.

Вакцинация — это важный элемент профилактики. Речь идет об управлении заболеваемостью на уровне популяции, на общественном уровне. Человек имеет право согласиться на вакцинацию или не согласиться. Но медики, профилактики, должны убедить человека в том, что это сделать важно, что это поможет ему предупредить тяжелые осложнения и в принципе исключить болезнь.

На общественном уровне государство управляет эпидемическим процессом, в состоянии уменьшить его интенсивность.

Что государство может сделать?

Например, ввести обязательное к выполнению правило ношения масок в общественном транспорте, и других местах общего пользования, также обеспечить контроль соблюдения этой меры.

Государство может ввести социальное дистанцирование. Например, сейчас «омикрон» вошел в определенную социально-возрастную группу — заболеваемостью коронавирусной инфекцией охвачены дети. Следовательно, надо было остановить учебный процесс в школах, перевести на дистанционное обучение. Эта мера помогла бы сильно снизить скорость распространения инфекции.

Но министерство образования и министерство здравоохранения не приняли этих мер, хоть и знали, что это могло дать результат.

— Почему же они этого до сих пор не сделали?

— Вероятно, они не имеют необходимых средств для того, чтобы организовать удаленное обучение. Или это нежелание признать проблему, или «высочайшая установка» «лечить и не лезть не в свое дело»... Вероятнее — все вместе взятое.

Наверняка есть определенная техническая проблема. Но это все дело решаемое. Задача не такая сложная, как может показаться. Мы живем в такое время, что почти в каждом доме есть компьютер. Можно найти средства. Это стоит того, чтобы пошевелиться, убедить, разработать соответствующую программу. Тем более, что эффект будет выражен в здоровье не только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек.

Знаю, что идеи перейти на дистанционное обучение были в министерстве образования. Они были в полушаге от введения дистанционного обучения. Но остановились по какой-то причине. А почему? Можно только предполагать.

— Может, причина — это Лукашенко, который сегодня предлагает каждому белорусу переболеть «омикроном»?

— Да, мы были свидетелями многих опасных заявлений, в том числе о том, как предупредить и лечить коронавирусную инфекцию. Поэтому я и говорю о кризисе профилактики.

Не нужно ожидать от неспециалиста хороших предложений в области вирусологии, онкологии и др. Только разумный руководитель полагается в своих решениях на выводах и мерах, которые ему приносят специалисты. Иное преступно, так как в случае защиты людей от болезней, речь идет о жизни и смерти. Таким образом, некомпетентный в вопросах вирусологии руководитель обязан воплотить профилактические меры.

И вот здесь, возникает вопрос: это система здравоохранения вложила в уста своему руководителю безумные заявления? Что это говорит о компетентности всей системы здравоохранения? Или здравоохранение не слушают?

Как так получается, что в нашей стране требуется от руководителей и специалистов санитарно-эпидемиологической службы не выполнять научно оправданные, признанные во всем мире, действенные меры профилактики?

Если так, то я бы в таком случае сказал: коллеги, расходимся. Вы реально не нужны, если вы свою компетенцию, свои знания, мировой опыт, решили похоронить и подчинить какому-то мнению, которое не компетентно и не несет пользы людям. Тогда лучше разойтись. Зачем работать в санэпидслужбе, если ваши знания, ваш опыт, ваши наработки, ваше золотое время вы тратите на то, чтобы согласиться с тем, что маски не обязательно носить, не нужно контролировать режим изоляции, не нужна вакцинация? Если все так — то мы «приплыли», нет санэпидслужбы, а у здравоохранения нет профилактики.

Значит, парадигма изменилась, значит у вас лучше заболеть и лечить, чем предупредить болезнь. И это возмутительно.

Очень надеюсь достучаться до коллег, что они обнаружат внутри стержень, и станут решительными и настойчивыми, основываясь на своих знаниях и опыте, вопреки инстинкту самосохранения в должности, со всех положений, будь то в районном исполкоме или более высоких кабинетах, обоснуют и сумеют настоять на том, что сейчас помогло бы белорусам:

и на дистанционном обучении школьников;

и на обязательной мере масочного режима в общественных местах;

и на жестком контроле режима самоизоляции людей с установленным диагнозом коронавирусной инфекции;

и на вакцинации с использованием в т.ч. западных, доступных бесплатных вакцин.

Все это — неоспоримые и живые меры, которые скорректируют в данный момент эпидситуацию, будут настоящим проявлением заботы о жизни и здоровье людей.

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