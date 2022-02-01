Врачи назвали необычное последствие перенесенного «Омикрона» 1.02.2022, 8:24

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Оно нарушает нормальную деятельность кровеносной системы.

Врач сказал, что после заражения Омикроном у пациентов может развиться аномальная гиперкоагуляционная реакция, при которой свертывание крови наблюдается независимо от тяжести заболевания.

Теперь известно, с какими необычными последствиями сталкиваются пациенты, заразившиеся штаммом Омикрон. Об этом сообщил врач-профилактолог Сергей Токарев, пишет a target="_blank" href=https://ura.news>ura.news.

Врач сказал, что после заражения Омикроном у пациентов может развиться аномальная гиперкоагуляционная реакция, при которой свертывание крови наблюдается независимо от тяжести заболевания. Это происходит из-за повреждения эндотелия сосудов. Врач описал Omicron как штамм, который может вызвать воспаление сосудов.

«Это все еще исследуется, и мы пока не можем сказать, возникает ли риск этого осложнения у всех пациентов, связан ли он с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно сразу же бросаться на антикоагулянты, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из больницы», — предупредил врач.

Он добавил, что подобные эффекты наблюдались у пациентов, которые лечились штаммом Delta. Для него также характерно кровохарканье и тяжелое течение заболевания с дыхательной недостаточностью и критической гипоксией.

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