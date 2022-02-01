Белорусским пенсионерам отказываются делать ПЦР-тесты на коронавирус

Белорусским пенсионерам отказываются делать ПЦР-тесты на коронавирус1
- 1.02.2022, 8:37
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В поликлиниках заявляют, что не нужен больничный.
О вопиющей ситуации в системе здравоохранения города Бобруйска сообщил подписчик телеграмм-канала «Баста!»:
«Пенсионерам ПЦР в поликлинике не делают. Ведь они же не работают, им больничный не нужен», — пишет читатель.
Напомним, что в Беларуси бушует эпидемия коронавируса. Всплеск заболеваемости вызван штаммом «омикрон». В больницах и поликлиниках страны — огромные очереди.