Назван шокирующий срок, в течение которого пациенты с «омикроном» становятся заразными 2 1.02.2022, 9:13

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Вирус способен передаваться крайне быстро.

Пациент с омикроном может стать заразным уже через несколько часов после инфицирования. Ранее заболевшие ковидом люди начинали заражать других через три дня после того, как подхватили вирус сами. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

– Самое неприятное, что из-за быстрого размножения [омикрона] вы можете стать распространителем вируса не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру, – заявил Александр Семенов.

Однако, как отметил эксперт, новый вариант ковида и быстрее других штаммов выводится из организма. Это происходит примерно за неделю.

Ранее специалист Роспотребнадзора назвала специфичный симптом омикрона. У пациентов часто появляется сыпь. Медики порекомендовали заболевшим обильное питье, а также напомнили о необходимости следовать рекомендациям врача. Антигистаминные не помогут, если сыпь вызвана именно ковидом, а не аллергией.

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