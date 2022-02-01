В Беларуси врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 без ПЦР-теста
- 1.02.2022, 10:23
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Но есть исключения.
Министерство здравоохранения разрешило врачам ставить пациентам диагноз COVID-19 без обязательного ПЦР- или антиген-тестирования. Теперь для этого в большинстве случаев будет достаточно клинических или рентген-томографических данных. Исключение — госпитализация пациента в стационар.
Такое решение Минздрав объясняет тем, что результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Если заболевание протекает в легкой форме, пациент находится на лечении в домашних условиях. Если же у человека диагностируется пневмония, то медики лечат непосредственно ее.
Данную норму Минздрав принял с целью снижения риска заражения ОРИ и COVID-19 при посещении амбулаторно-поликлинических организаций.