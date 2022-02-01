Медики рассказали, кому грозит тяжелый «Омикрон» 1.02.2022, 10:47

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Данные собрали специалисты из Японии.

В Японии медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон, сообщает издание Express.

Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" Омикрона далеки от того, что он видел на практике.

Ранее стало известно, каких двух COVID-симптомов нет при Омикроне. Так, новый штамм коронавируса практически не вызывает затруднения дыхания и потерю обоняния и вкуса.

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