Медики рассказали, кому грозит тяжелый «Омикрон»
- 1.02.2022, 10:47
- 1,286
Данные собрали специалисты из Японии.
В Японии медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон, сообщает издание Express.
Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.
По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" Омикрона далеки от того, что он видел на практике.
Ранее стало известно, каких двух COVID-симптомов нет при Омикроне. Так, новый штамм коронавируса практически не вызывает затруднения дыхания и потерю обоняния и вкуса.