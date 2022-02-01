«50 пациентов с COVID-19 в смену — как будто кто-то дал команду «фас!» 1 1.02.2022, 11:15

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Врач рассказала, как прошел день на дежурстве, когда на белорусов «напал омикрон».

Неделя в Беларуси началась с огромных очередей в поликлиниках, проблем с вызовом врачей на дом и разъяснений Минздрава о том, что «это просто понедельник», «это связано с желанием граждан пройти лабораторное обследование».

Врач одной из больниц рассказала «Радыё Свабода» о своем дежурстве по больнице, когда на белорусов «напал омикрон». Она дежурила в больнице с 30 по 31 января.

«Изначально поступление пациентов было стандартным. Кто-то на плановую госпитализацию, кто-то с экстренным вызовом «скорой помощи» или самостоятельно с какой-нибудь жалобой. Моя задача по дежурству в выходные дни — работать на свое отделение и в приемной с пациентами моего профиля, консультировать пациентов других врачей по мере необходимости.

Все было спокойно и ничего, как говорится, не предвещало беды. Да, пациенты «плюсовали» [имели положительный тест на Covid-19. — Р. С.] периодически, но это были единичные случаи. Мы их выписывали, отправляли домой или переводили в инфекционные отделения. День шел спокойно. Около 17:00 одновременно в приемном отделении оказалось около 15 терапевтических пациентов с диагнозом COVID, пневмония под вопросом. Как будто кто-то дал команду «фас!», — вспоминает врач.

По ее словам, люди приезжали на скорой помощи и своим ходом. Многие уже были на больничном из-за COVID.

«Единственный терапевт в приемном отделении с такой резким резким объемом поступлений просто «утонул» в них. Все, кто работал в смену, были мобилизованы и помогали. Кто-то вышел не в свою смену. Врачи в отделении в срочном порядке организовали вакансии, и мы помогли терапевту принять COVID», — рассказал врач.

Врач подсчитал, что с 17:00 до 8:00 в больницу поступило 30 пациентов с COVID-19. Еще 20 диагностированных пациентов имели легкую форму и были отправлены на лечение домой.

«Люди были разные. Кто-то легкой, кто-то средней степени тяжести. Кто-то откровенно сказал, что приехал в скорую делать томографию, и сказал: «Блин, я долго буду ждать?!» Мотивы людей иногда трудно понять. Мы просто работали и делали свое дело. И я скажу, что это не самая тяжелая ночь. Было и хуже. Но мы помогали друг другу, как могли. Это было просто резко и внезапно!» - говорит доктор.

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