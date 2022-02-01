«Три дня температура у сына держалась в районе 39,3» 2 1.02.2022, 12:56

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Минчане рассказали, как болели COVID-19 всей семьей.

Беларусь накрыла новая волна коронавируса. Люди снова стали массово болеть. Иногда — целыми семьями. О том, как это, когда в одной квартире температурят сразу и взрослые, и дети zerkalo.io расспросило наших читателей.

Семья Никиты. «Три дня температура у сына держалась в районе 39,3»

Семья минчанина Никиты состоит из трех человек: он, супруга и сын, которому 3,5 года. Первым заболел папа. 19 января он почувствовал себя плохо. На следующий день, когда температура была уже 37,5 и стало известно, что у близкого родственника, с которым они на днях виделись, коронавирус, Никита пошел в поликлинику. В очереди было человек восемь. У мужчины взяли мазок, а на следующий день сообщили: «результат положительный».

— Несмотря на то, что в ноябре я переболел COVID-19, три дня мне было очень плохо: температура поднималась до 38. Сильный кашель, мокрота, усталость, — описывает свое состояние собеседник. — До теста я не предполагал, что у меня коронавирус, поэтому от семьи не изолировался. Да и вряд ли бы смог, все-таки у нас «однушка». Все время мы находились в одном помещении. К воскресенью, когда мне полегчало, заболела жена. Симптомы похожи: температура 38, кашель, мокрота, нос заложен, горло болит. И слабость. Слабость была такой, что Аня просто не могла встать.

Женщина также сделала тест на коронавирус. Было это на прошлой неделе. Очередь в их поликлинике, отмечает, уже тогда растянулась на улицу. Стоять на морозе женщина не стала, и вызвала бригаду на дом. Результат сообщили через пару дней: положительный. Очень плохо, вспоминает девушка, ей было три дня. Потом, говорит, заболел ребенок, и свои проблемы резко отошли на второй план. Мальчик переносил COVID-19 тяжелее всех.

— Если мне и мужу советовали самим прийти в поликлинику на тест, то к ребенку приехали врач и медсестра. Причем в день звонка. Возможно, это связано с тем, что в поликлинике я сразу предупредила: муж — положительный, а я жду результат, — делится наблюдениями Анна и переходит к состоянию здоровья ребенка. — Три дня температура у сына держалась в районе 39,3. Мы сразу же вызвали врача; доктор ничего не назначала. Сказала, если будет выше 38,5, сбивать сиропами и таблетками.

Самыми тяжелыми стали первые две ночи. Температура у мальчика сбивалась где-то до 38,3 и вскоре снова начинала расти. Каждые два часа взрослые давали ему лекарство.

— На третий день к вечеру — это было 28 января — температура опустилась до 37 и выше уже не поднимается, — вспоминает мама.

Еще из симптомов у ребенка: кашель, насморк, сбившийся сон и отсутствие аппетита. Мальчик ел только пюре и пил йогурт.

— Если температура поднималась выше 38, сын ложился и лежал. Когда становилась ближе к 39, было видно, как у него закрываются глаза и он засыпает, — говорит Анна. — Иногда он жаловался, что у него болит голова.

Сейчас, продолжает собеседница, у ребенка только насморк и кашель. Кашель, отмечает мама, такой силы, что не дает сыну нормально спать по ночам.

— Сегодня (мы общались в понедельник. — Прим. Zerkalo.io) хотела вызвать врача. Позвонила днем в поликлинику. В очереди было 34 человека, время ожидания — 50 минут. Перенабрала ближе к обеду — была уже 12-й, а когда дождалась ответа, сотрудница предложила позвонить во вторник, — передает тот разговор Анна. — Я напомнила, что у сына — коронавирус, тогда мне сказали: «Ожидайте, врач будет завтра».

— Как вы сейчас себя чувствуете?

— Когда мы все заболели, ребенку сказали изолироваться на две недели, а нам с женой — на семь дней, — слово за Никитой. — Мне уже легче, и я вернулся к работе, а сын продолжает кашлять.

— Каково всем вместе болеть?

— Нам повезло, что мы с мужем активно болели в разное время, поэтому, когда мне было плохо, он помогал с ребенком, — отвечает Анна и отмечает: на улицу они старались не выходить. — Продукты и воду заказывали через доставку; муж бегал только за лекарствами. Надевал маску, шапку, капюшон. Ну, а что было делать? Хорошо хоть мы живем рядом с поликлиникой.

Семья Светланы. «Мы с мужем перенесли сложнее, чем сын»

В семье минчанки Светланы (имя изменено) легче всего болезнь перенес 12-летний сын. Болеть, рассказывает мама, подросток, как и она, начал в 20-х числах января. Вернулся со школы, почувствовал себя плохо и не пошел на дополнительное занятие.

— Из симптомов у него был только кашель, который держался шесть дней, — описывает здоровье ребенка Светлана. — Периодически сын жаловался на головные боли, а еще много спал.

Светлана с мужем перенесли болезнь сложнее. У женщины высокая температура держалась день, у мужчины — два. В цифрах это выглядело так: 38,5 и 39, соответственно.

— Я почувствовала слабость в четверг. Думала, выходные отболею и все будет в порядке. В понедельник поняла: состояние такое, что работать не могу, — отмечает собеседница и говорит, что ушла на больничный. — Тогда же я сделала тест. Результат оказался положительным. Муж с сыном как контакты первого уровня сидели дома, но ПЦР не делали.

По словам Светланы, после теста несколько дней температура у нее держалась 37—37,2. Была слабость, болела голова.

— Кроме того, у меня заложило ухо и пропало обоняние. У мужа вкусы на месте, и, в отличие от меня, он уже вышел на работу, — говорит она.

Семья Дарьи. «У старшей COVID-19 подтвердился, но болезнь она переносит легче»

В семье Дарьи — четыре человека: родители и две дочки. Одной — год, второй — четыре. Подтвержденный тест на COVID-19 был у папы и старшей девочки.

— Все началось две недели назад: утром у мужа стало першить в горле. Он сходил на работу, а вечером, когда со старшей они вернулись из сада, у него было 37,3. К ночи стало уже 39,6, — описывает ситуацию Дарья. — Утром он почувствовал себя уже лучше. Пошел на работу, но через час вернулся с 38,9.

Два дня, продолжает Дарья, у супруга держалась температура, ломило тело и болело горло. В субботу, когда бригада приехала взять у него тест, состояние стабилизировалось.

— Тест у него оказался положительным, но чувствовал он себя уже хорошо, — делится наблюдениями собеседница. — Лишь дня два назад у него пропало обоняние.

Пока папа болел, семейные старались не заходить к нему в комнату, но, как оказалось, это не помогло. В субботу, 22 января, когда супругу полегчало, поднялась температура у жены. Точнее, сразу у нее начали болеть спина и горло. Затем подскочила температура. Выходные, признается Дарья, она пролежала с 37,3—38,9.

— В понедельник сильно болела голова и было низкое давление. Я кормлю грудью, поэтому таблетками только сбивала температуру, — рассказывает собеседница и отмечает, что сейчас у нее больное горло и кашель.

Вслед за родителями заболели дети. Коронавирус, отмечает мама, у младшей девочки был два месяца назад. Тогда около недели у нее держалась температура 39. На этот раз два дня было 38—38,6. Малышка очень капризничала.

— Температура у ребенка поднялась в прошлую среду. В отличие от старшей дочки, ПЦР ей не делали; сказали: после коронавируса не прошло еще трех месяцев, — рассказывает Дарья. — У старшей же COVID-19 подтвердился, но болезнь она переносит легче. Как и у младшей, у нее болело горло и был кашель, но без температуры. Сейчас у старшей сильный кашель. Особенно по ночам.

— Насколько эмоционально сложно, когда все дома болеют?

— Когда мы с мужем болели, дети чувствовали себя нормально. Иначе не знаю, как бы мы выдержали, — отвечает Дарья. — А так справляемся.

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